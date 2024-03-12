Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Salonundaki programda Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiiri okundu, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Oratoryo ve öğrenci korosunun marşlar seslendirmesinin ardından program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kilis'te Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın odasından silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanık olan B.Y. gözaltına alındı. M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halinde olan bir otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 glock marka tabanca, 1 tabanca, 9 şarjör ve 15 fişek bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Bayburt'a 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığı bildirildi. Baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi ve HES gibi 87 tesis inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Ayrıca Bayburt'ta tamamlanan 11 baraj ve 1 gölet ile 96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt'a yapılan taşkın kontrol projeleri ile de şehir merkezi ve birçok yerleşim yeri taşkınlardan korundu. Ayrıca Çoruh Nehri üzerine estetik ve emniyeti ön planda olan 2 yaya ve 2 araç köprüsü inşa edildi. Bayburt'ta ayrıca 3 HES tesisinin işletmeye alındığı ve 2 HES tesisinin planlama ve proje aşamasında olduğu belirtildi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal belediyecilik anlayışıyla dul ve yetimlere hane başı aylık 2000 TL nakdi destek vereceklerini açıkladı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü kutlandı. Programda, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve öğrencilere ödüller verildi. Programa Ahlat Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyete geçen İnme Merkezi'nde tedaviye başlandı. Merkezde ilk tedavi edilen Bekir Sözer (77), inme nedeniyle kullanamadığı sol kolunu yeniden kullanmaya başladı. Niğde İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bahadır Karaca, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, inme nedeniyle 2023'te 150 hastanın il dışına sevk edildiğini söyledi.
Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında üzerine devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.
Batman Valiliği tarafından ve TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin organizasyonuyla 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda konuşmalar, oratoryo ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?