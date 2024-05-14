Kahramankazan'da Mikrofon 10'larda Hitabet Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da Mikrofon 10'larda Hitabet Yarışması düzenlendi

Kahramankazan\'da Mikrofon 10\'larda Hitabet Yarışması düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Mikrofon 10'larda Hitabet Yarışması'nda Kahramankazan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Türkoğlu birinci oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim felsefesine uygun olarak düzenlendiğini belirtti.

14.05.2024 13:38
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11. sınıf öğrencilerine yönelik "Mikrofon 10'larda Hitabet Yarışması" organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkin ve kurallarına uygun olarak konuşmaları amacıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 7 öğrenci katıldı.

Yarışmada, Kahramankazan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Türkoğlu birinci seçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim felsefesine uygun yetkin ve erdemli insan yetiştirmek gayesiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Program, halk oyunları gösterisi ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramankazan'da Mikrofon 10'larda Hitabet Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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