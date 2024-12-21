Kahramankazan'da Organik Tarım Çalıştayı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Organik Tarım Çalıştayı

Kahramankazan\'da Organik Tarım Çalıştayı

Başkent Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle organik tarım çalıştayı düzenlendi.

21.12.2024 11:16
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Başkent Üniversitesi ile Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle "Organik Tarım Çalıştayı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalıştay kapsamında öğrenci projeleri sergisi açıldı, Başkent Üniversitesi, Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İş Adamları Derneği arasında istihdam odaklı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, çiftçiler, muhtarlar, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Çırpanoğlu, Haberal'a organik tarıma katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, "Haberal, gelecekte memleketimizin kurtuluşunu sağlayacak organik tarım konusunda da öncülük yaparak, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerindeki organik tarım bölümünü açtı, Kahramankazan'da bizleri yalnız bırakmadı. Ben de Başkent Üniversitesinden tam burslu olarak hukuk fakültesi mezunu olmanın gururuyla memleketime, Ankara'ya, Kahramankazan'a hizmet eden bir Türk genci olarak kendisine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haberal ise "Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın" sloganıyla organik tarımın yaygınlaşması için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti.

Özkardeş de iş birliğinin ve çalıştayın önemine değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Organik Tarım Çalıştayı - Son Dakika

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