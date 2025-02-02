Kahramankazan\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kazım Yılmaz Toprağa Verildi

Güncel

Kahramankazan'da dün eşinin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Kazım Yılmaz (36) toprağa verildi.

Yılmaz için Kahramankazan'ın Yassıören Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu da cenazeye katılarak taziyelerini iletti.

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Münire Yılmaz (6) ambulans ile cenaze namazının kılınacağı alana getirilerek son kez eşini gördü, onun son yolculuğunda hazır bulundu.

Yılmaz'ın cenazesi, ailesinden helallik alınmasının ardından, Yassıören Mahallesi Caminde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığına defnedildi.

Dün Kahramankazan Ankara yolunun 14. kilometresinde Ankara yönünde seyreden ve Münire Yılmaz'ın kullandığı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek önce ambulansa, ardından da tıra çarpması sonucu üçü sağlık görevlisi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan Kazım Yılmaz kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

14 Aralık 2024'te evlenen Yılmaz çiftinin kazanın olduğu gün, Kahramankazan'da işlettikleri kafenin malzeme ihtiyacını almak için gittikleri öğrenildi.