Kahramankazan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Ankara Otoyolu Akıncı gişeler uygulama noktasında belirlenen aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan S.T. ve O.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
