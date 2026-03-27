Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kahramankazan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
27.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Ankara Otoyolu Akıncı gişeler uygulama noktasında belirlenen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan S.T. ve O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:02:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.