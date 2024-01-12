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Kahramanmaraş AFAD görevlileri, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş AFAD görevlileri, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kahramanmaraş'ta AFAD arama kurtarma görevlileri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Görevliler, farklı kategorilerde yer alan etkileyici fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Haber, Çevre-Yaşam, Spor, Deprem ve Gazze kategorilerinde seçimler yapıldı.

Kahramanmaraş AFAD görevlileri, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 12:40,
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Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde görevli AFAD arama kurtarma personelinden Gökhan Çayır, Orhan Havuç ve Tacettin Kiraz, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan fotoğrafları inceledi.

Oylamaları ortak yapan arama kurtarma görevlileri, "Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" adlı karesini tercih eden arama kurtarma görevlileri, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Asrhaf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, AFAD, Spor, Güncel, Son Dakika

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