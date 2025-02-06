Kahramanmaraş Depremleri Soruşturmasında 32 Sanığa Hapis Cezası

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KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerine ilişkin soruşturmalarda bugüne kadar açılan 376 davadan 21'i karara bağlanarak, 32 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturmalarda sanıkların yargılaması devam ediyor. Deprem soruşturmalarında bugüne kadar 376 dava açıldı ve bunlardan 21'i karara bağlanarak 32 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturmaların 742'sine takipsizlik kararı verilirken, iddianamesi yazılması beklenen 159 soruşturma ise devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında alınan bilirkişi raporlarında 253 dosyada kusur atfedilen kamu görevlilerinin yargılanması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili makamlardan talep ettiği yargılama izinlerinin çıkmasıyla kamu görevliler hakkında da soruşturma ve davalar açılmaya başladı. Bugüne kadar kamu görevlilerin yönünde 23 dosyanın soruşturması tamamlanarak davaya dönüştürüldü.