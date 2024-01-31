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Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenenlere Psikososyal Destek Hizmeti - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenenlere Psikososyal Destek Hizmeti

Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenenlere Psikososyal Destek Hizmeti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 275 bin 362 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteler, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüldü. Psikososyal destek personeli ve eğitici-antrenörlerin görev aldığı faaliyetlerle depremden etkilenen kişilere destek sağlandı. Ayrıca, depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılandı ve çocuklar için oyun terapisi alanları oluşturuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık personeline ve gönüllü gençlere teşekkür etti ve sahadaki çalışmalara devam edildiğini belirtti.

31.01.2024 11:09
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 275 bin 362 kişiye "psikososyal destek hizmeti" verildi.

GSB, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından tüm personel ve tesisleriyle duruma müdahale etti ve depremden etkilenen kişilerin yanında oldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteler, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıldı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde etkili olan afetin ardından 648 kişilik psikososyal destek personeli ile depremden etkilenen kişilere yönelik çalışmalar başlatıldı.

Spor ve sanatsal faaliyet için görevli toplam 609 eğitici ve antrenör de deprem yaşanan iller başta olmak üzere depremden etkilenen kişilerin yoğun bulunduğu illerde görev aldı.

5 bin 533 faaliyet gerçekleştirildi

"Yurdumuz Yuvanızdır Psikososyal Destek Çalışma Planı", her yaş grubuna uygun olarak hazırlandı ve işbirliği içinde olunan kurum ve kuruluşlarla yurtlarda uygulandı.

15 Mart 2023 itibarıyla 81 ilde psikososyal destek amacıyla her yaş grubundan vatandaşa ulaşılmaya çalışılarak, ruh sağlığı uzmanları, gönüllü gençler, antrenörler ve gençlik çalışanları ile 5 bin 533 faaliyet gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerle depremden etkilenen 275 bin 362 kişiye psikososyal destek sağlandı.

Hem deprem illerinde sahada hem de depremzedelerin misafir edildiği illerdeki yurtlarda gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarında, aileler ve çocuklarla birebir temas içinde oldu.

Ayrıca depremzedelerin temel gıda, giyim ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki sağlandı. Çocuk oyun ve etkinlik odaları ile oyun terapisi alanları oluşturuldu, her yaş grubunun aktif olabileceği etkinlikler yapıldı.

Bakan Bak: "Halen sahadayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinde "asrın felaketini" yaşadığını belirterek, "Şiddeti yüksek, uzun süren ve geniş alana yayılan depremle sarsıldık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlar ile halkımız, arama kurtarma çalışmalarına yardım etti, ardından da yaraların sarılması için seferber oldu. İnanılmaz bir kenetlenme ve dayanışma ruhu oluştu. Hiçbir ülke böylesi bir felaketin altından kolaylıkla kalkamazdı." ifadelerini kullandı.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaraların sarılması için depremin ilk gününde harekete geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yurtları barınma ihtiyacı için kullanıldı. Spor tesislerimiz birer lojistik merkezi haline getirildi. Bakanlığımız çalışanları ile gönüllü gençlerimiz ilk günden itibaren aktif olarak sahadaydı. Özverili bir ekip oluşturdular ve güçlü bir sinerji verdiler. Gençlerimiz, zor şartlar altında olmalarına rağmen milletimizin her türlü yardımına koştu. Psikososyal destek ekibimiz, özellikle çocukların yaşadığı travmayı atlatmaları için yoğun çaba gösterdi. Düzenledikleri aktivitelerle onlara moral ve umut aşıladı. Halen sahadayız. Sahada olmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın personeline, koca yürekli gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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