Foça'da 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

(İZMİR) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Foça'da hayatını kaybeden vatandaşlar için anma etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Foça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda, deprem felaketinde yaşamını yitirenler saygı, rahmet ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğine Foça Belediye Başkan Vekili Osman Yurtseven, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, Mora ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, depremde hayatını kaybeden Foçalı Melis Mora Kılıç, Kemal Kılıç, Demir Kılıç ve Yaman Kılıç ile depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlar rahmetle anıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Foça Belediye Başkan Vekili Osman Yurtseven, 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Unutmamak ve unutturmamak, aynı zamanda daha güvenli kentler için sorumluluk almak zorundayız" dedi.

Yurtseven, Foça Belediyesi olarak deprem bilincini artırmaya yönelik çalışmaların ve afetlere hazırlık süreçlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Anma programının ardından, Mora ailesi tarafından şehir merkezinde düzenlenen lokma hayrı ile kaybedilen vatandaşların hatırası paylaşıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, edilen dualarla sona erdi.