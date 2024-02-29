Kahramanmaraş'ın 29 Şubat bebeği 'İnci' oldu
KAHRAMANMARAŞ - 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın ilk bebeği 'İnci' isimli bebek oldu.
Özel Sular Akademi Hastanesi'nde dünyaya gelen İnci bebek, 29 Şubat'ta dünyaya geldiği için, doğum gününü 4 yılda bir kutlayacak. Onikişubat ilçesinde yaşayan Büşra ve Lütfü Arslan çiftinin bebeği 29 Şubat'ın ilk dakikalarında doğan bebeğe 'İnci' ismini veren Arslan çifti, ilk çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat tarihinde de ilk bebeklerini kucaklarına almaktan da oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.
Tarihin tamamen denk geldiklerini söyleyen Büşra ve Lütfü Arslan çifti, özel tarihte dünyaya gelen kızlarının doğumunu 29 Şubat tarihinde dünyaya geleceklerini tahmin etmediklerini söyledi.
"Adıyla ve doğum günüyle nadir bir bebek"
Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Diker Başara, "4 yılda bir gördüğümüz 29 Şubat'ta sabaha karşı İnci bebeğimiz doğdu. Nadir olduğu için bugün bebeğimiz de adıyla günüyle özel bir bebeğimiz oldu. İnşallah büyüdüğünü görebiliriz. Sağlığı da gayet iyi bir sıkıntı yok, aynı zamanda annemizin de sağlığı gayet iyi" dedi.
"Bebek planlıyorduk ama 29 Şubat'a denk geleceğini tahmin edemezdik"
Anne Büşra Arslan, 29 Şubat tarihinde dünyaya getirdiği bebeğinin özel bir bebek olduğunu söyleyerek "Sürpriz bir şekilde inci tanemiz bize dün akşam bir sürpriz yaptı ama ayın 29'una naip oldu. Kendisinin özel olduğunu düşünüyorum bu çerçevede 4 senede bir kutlarız herhalde doğum gününü. Bebek planlıyorduk ama 29 Şubat'a denk geleceğini tahmin edemezdik. Biz Şubat ayına girdiğimizde ayın 29'una gelir mi acaba diye aramızda konuşuyorduk ve dediğimiz de oldu. Evrene bir mesaj gitti geri bizi buldu" diye konuştu.
"Mutluyuz ve heyecanlıyız"
İlk babalık heyecanı yaşadığını ve bu günün de heyecanına daha fazla heyecan kattığını dile getiren Baba Lütfü Arslan ise, "Bebeğimiz 29 Şubat tarihinde dünyaya geldi. Çok farklı bir duygu, zaten ilk bebeğimiz olduğu için ayrıyeten mutluyduk ve heyecanlıydık. Bunun üzerine böyle özel bir günde gelince bizim için daha özel bir bebek haline geldi. Çok farklı ve farklı duygular içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
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