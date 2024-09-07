AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin meydana geldiği saat ve büyüklüğü ile ilgili detaylar, bölgede yaşayan halk arasında endişeye neden oldu. Yetkililer, deprem sonrası olası hasar ve güvenlik önlemleri hakkında halka bilgi vermeye devam ediyor.
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8.09.2024 02:38:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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