Türkoğlu'nda 3 Yeni Okul Eğitime Açılıyor - Son Dakika
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Türkoğlu'nda 3 Yeni Okul Eğitime Açılıyor

Türkoğlu\'nda 3 Yeni Okul Eğitime Açılıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremden sonra kullanılamaz hale gelen okulların yerine yapılan 3 çelik konstrüksiyon okul öğrencilerle buluşuyor. İlçede eğitim altyapısının yeniden normalleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

07.09.2024 13:17
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 22 okulundan 19'u kullanılamaz hale gelen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bu yıl yapılan 3 çelik konstrüksiyon okul da öğrencilerle buluşacak.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden yoğun şekilde etkilenen Türkoğlu ilçesinde ciddi zarar gören eğitim altyapısının yeniden normalleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Depremden sonra konteynerde eğitim faaliyetlerine başlanan ilçedeki 22 okuldan 19'u kullanılamaz hale gelince yıkıldı. Yapılan tadilatların ardından geçen sene depremi sorunsuz atlatan 3 okul ve kurulan konteyner sınıflarla eğitimin sürdürüldüğü ilçede eğitim kurumlarının artırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 16 okul ihalesinin yapıldığı Türkoğlu'ndaki 3 çelik konstrüksiyon okul eğitime hazır hale getirildi.

3 okul daha bitmek üzere

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, ilçenin 6 Şubat 2023'teki iki büyük depremden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden birisinin Türkoğlu olduğunu ifade etti.

Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Mercan, eğitim alanında 16 okulun ihalesinin yapıldığını, bunlardan 3'ünün pazartesi itibarıyla öğrencileriyle buluşacağını, 3 okulun ise önümüzdeki günlerde öğrenci almaya başlayacağını kaydetti.

Söz konusu okulların çelik konstrüksiyondan inşa edildiğini ifade eden Mercan, şöyle konuştu:

"Kılılı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kılılı Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi inşallah bu eğitim öğretim yılında hizmete başlayacak. Toplam 1600'e yakın öğrencimiz bu okullarda eğitim-öğretim görecekler. Ülkemizin en önemli meselesi maarif meselesi. Bu noktada deprem bölgesindeki öğrencilerimizin geri kalmaması ve okullarına kavuşmaları için büyük bir heyecan duyuyoruz. Onların mutluluklarını paylaşıyoruz. İnşallah geri kalan okullarımıza tamamlayacağız ve Türkoğlu'nu eğitimde çok daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum."

Okulların teknik ve fiziki özellikler bakımından tam donanımlı olduğunu aktaran Mercan, özellikle tekstil alanında eğitimlerini alan öğrencilerin kent sanayisine ciddi katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Depremde 222 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Mercan, ihalesi yapılan okulların inşaatı tamamlandıktan sonra derslik sayılarının 232'ye ulaşacağını belirten Mercan, "6 Şubat 2023'ten daha iyi bir Türkoğlu'nu 5-6 ay içerisinde tamamlayacağımıza ve evlatlarımızı okullarına kavuşturacağımıza yürekten inanıyorum. 9 Eylül'de ilk ziliyle beraber daha motivasyonlu şekilde eğitim yuvalarına kavuşmak için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin isimleri sınıflarda yaşatılacak

Depremde 22 milli eğitim personeli ile 25 öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mercan, kayıpların eğitim camiasında uzun süre hatırlatılması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Bu kapsamda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerini sınıflara vermeyi planladıklarını aktaran Mercan, "İnşallah bu öğrenci ve öğretmenlerimizi bir ömür unutmayacağız. Onların hatıralarını yaşatmak için sınıflara isimlerini vermekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem aileleri için güzel bir jest olur hem de gelecek nesillerin bu deprem felaketini unutmamalarını sağlamış olacağız. O yüzden bu projeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkoğlu'nda 3 Yeni Okul Eğitime Açılıyor - Son Dakika

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