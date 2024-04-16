Kahramanmaraş'ın yeni cazibe bölgesi: 'Kuzey Çevre Yolu' - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın yeni cazibe bölgesi: 'Kuzey Çevre Yolu'

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar almayan Kuzey Çevre Yolu bölgesi, cazibesini artırıyor. Deprem sonrası binaların zarar görmediği bu bölge, zeminin sağlam olması nedeniyle ilgi çekiyor. Şehir merkezindeki birçok iş yeri deprem sonrası bu alana taşındı. Esnaflar, yolun tamamlanmasıyla birlikte daha fazla faaliyetin olacağına inanıyor.

16.04.2024 09:22
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Kahramanmaraş'ın yeni cazibe bölgesi: 'Kuzey Çevre Yolu'

Deprem sonrası binaların hasar almadığı Kuzey Çevre Yolu bölgesinin cazibesi artıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar almayan şehrin kuzeyindeki dağ yamacının cazibesi artıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası şehirdeki binlerce bina yıkılmış birçoğu ağır ve orta hasar almıştı. Şehrin Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Kuzey Çevre Yolu güzergahı ise cazibesini artırmaya devam ediyor. Depremi en az zararla atlatan bölgelerden olan güzergah, zeminin sağlam olması nedeniyle ilgi çekiyor. Yüksek katlı binaların bile zarar görmediği bölge dron ile görüntülendi. Depremde hasar almaması nedeniyle şehir merkezindeki birçok iş yeri bu alana taşındı. Esnaf Mustafa Kutas, "Kuzey çevre yolunda iki yıldır esnaflık yapıyorum. Deprem sonrası insanlar bu bölgeye yönelmeye başladı. Yolun tamamlanması ile birlikte daha çok faaliyete geçeceğine inanıyorum. Bu bölgenin cazibesinin artması fiyatlarında artmasına neden oldu" dedi.

Esnaf Enes Sayılı ise, "Deprem sonrası bu bölge dayanıklı olduğu için insanlar geliyor. Konumumuz iki üç yıla daha da iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş\'ın yeni cazibe bölgesi: \'Kuzey Çevre Yolu\'
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın yeni cazibe bölgesi: 'Kuzey Çevre Yolu' - Son Dakika

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