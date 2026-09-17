Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda avukat ve 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda avukat ve 5 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda avukat ve 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uygun fiyatlı sıfır araç vaadiyle para topladıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 295 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, mağdur avukatı müvekkillerinin zararlarının halen giderilmediğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle, araç almak isteyenlerden veya yatırımcı müşterilerinden para topladıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 295 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarına karşı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle, araç almak isteyenlerden veya yatırımcı müşterilerinden para topladıkları ancak 2025 yılı başlarından itibaren ödemesi yapılan araçların sahte proforma ve dekontlar ile oyalanmak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Kayseri'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Avukat Numan E. ile eşi Tuğba E. ve babası Ziya A., Furkan P., Mashar A., Ümit Ö. yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve evrak ile 64 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 TL işlem hacmi tespit edildi. Şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon TL olan 14 araca, 5 konuta ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesine el konuldu.

'MÜVEKKİLERİMİZİN ZARARLARI GİDERİLMİŞ DEĞİL'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Nezahat Satoğlu, "Kamuoyunun yakından takip ettiği ve tarafımızca sıkı bir şekilde takip edilen Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık suç örgütüne dün bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Arama ve el koyma kararlarında birçok menkul ve gayrimenkul mallar tespit edilip, savcılık tarafından el konuldu. Beklediğimizin çok daha üstünde bir dolandırıcılığın varlığı MASAK raporuyla tespit edildi. Avukatlığıyla faaliyetleri asla eşleşmeyen lider konumundaki şahıs, birçok mağdura sıfır aracı kolayca temin ettiği iddiasıyla paraları teslim almış, sonrasında ne bir araç devri sağlamış ne de paralar iade edilmiş. Sahte dekontlar, ruhsatlar ile birçok mağdur kandırılarak dolandırılmıştır. Bunun için aylarca çaba gösterdik ve sonunda bir şafak operasyonuyla bu kişiler gözaltına alındı. Lakin halen müvekkillerimizin zararları giderilmiş değil. Şüpheli sayısı gitgide artıyor. Bu suç örgütünde birçok şüphelinin varlığı ve bu işi yapan birçok kişinin varlığı savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Sonuna kadar bu dosyanın sonuç alabilmesi için ve şüphelilerin en üst hadden cezalandırılmaları için çalışacağız. Mağdurların zararlarının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkKahramanmaraşGüncelSuçSon Dakika

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