Kahramanmaraş saldırısında anne tahliye edildi, aileler karara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş saldırısında anne tahliye edildi, aileler karara tepki gösterdi

Kahramanmaraş saldırısında anne tahliye edildi, aileler karara tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 10 kişinin ölümüne ilişkin davada tutuklu anne Peyman Mersinli'nin tahliyesine karar verdi. Aileler karara tepki gösterirken avukat, itiraz edeceklerini ve reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

'8'İNCİ SINIFTA DA OKUL ÇANTASIYLA KENDİNİ BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI'

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 10 kişinin ölmesi, 15 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Mersinli'nin savunmalarının ardından aileler dinlendi. Aileler, çocuklarının ölümünde anne ve babanın da sorumlu olduğunu belirterek şikayetçi olduklarını söylerken, annenin de olası kasttan yargılanmasını talep ettiler.

Daha sonra tanıklar dinlendi. Okulun rehber öğretmeni E.İ, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğunu, bunu da aileye söylediklerini belirterek, "7'nci sınıfta özellikle arkadaşlık kurma ilişkilerinde sorun yaşıyordu. Bu konuda kendisiyle görüştüm. Sonra aileyle görüştüm, çocuğun psikolog tavsiye almasını istedim. 8'inci sınıfta da okul çantasıyla boğazını sıkmıştı, kendini boğmaya çalışmıştı. Bu durumu kendisine sordum, bana dersten sıkıldığını söylemişti. Bu durumu aileye bildirdim, sorunlarını anlattım. Teknolojiden uzak durması gerektiğini bildirdim. Aile, bana emniyet ve özel psikoloğa gittiklerini ilettiler. Aras, bana genelde ağlama krizleriyle geliyordu. Arkadaş ilişkilerinde çok yalnız kalıyordu, bu da gün geçtikçe artıyordu" dedi.

'BABASI GELDİĞİNDE BAŞMÜFETTİŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ, BEN DE HEKİM OLDUĞUMU SÖYLEDİM'

İsa Aras Mersinli'nin okuldayken baygınlık geçirmesi sonucu götürüldüğü KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Mersinli ile ilgilenen Doktor N.E.S. de, EKG çekilirken İsa Aras Mersinli'nin kollarında çizikler olduğunu fark ettiğini söyledi. Çizikleri sorunca Mersinli'nin dün gece yaptığını, bazı zamanlar canı sıkıldığında kendisine kalemtıraş ile zarar verdiğini söylediğini dile getiren N.E.S., "Daha sonra adli vaka açılması yönünde talimat verip çocuk psikiyatra sevk ettim. Ardından çocuk psikiyatristi geldi, onun beyanları ve benim gözlemlerimle adli vaka dosyasını tamamladım. Veli gelmeden taburcu etmeyeceğimi söyledim ve velisi gelince taburcu ettim. Babası geldiğinde başmüfettiş olduğunu söyledi, ben de hekim olduğumu söylediğimde 'Canın sağ olsun' dedi" ifadelerini kullandı.

ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. 16 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti oy birliği ile baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, oy çokluğu ile anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verip davayı 4 Aralık'a erteledi.

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme başkanın açıkladığı karar, çocuklarını kaybeden aileler tarafından tepkiyle karşılandı ve adliye koridorlarında "Hak, hukuk, adalet" sloganı atarak dışarı çıktılar. Aileler, 16 saat sonunda böyle bir kararın çıkmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

'BU KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Aileler adına açıklama yapan avukat Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edip reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Maalesef Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tarafsızlığını, adil yargılama hakkını burada ihlal etmiş ve caninin annesi Peyman Pınar Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar vermiştir. Bu karar, derhal Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizim talebimizle itiraz edilecektir. Üye hakimlerin, muhalif üye hakim dışında diğerleri için de reddi hakim talebinde bulunacağız. Tarafsızlıklarını kaybettiğini düşünüyoruz. Bu kadar ihmaller zincirine neden olmuş birinin, bu aşamada tahliyesi hukuk skandalıdır. Bir ay önce tensip zaptında aynı başkan tutukluluğunun devamı görüşü vermişken, bir ay sonra ne değişmiştir? Hatta bu yargılamada ihmaller zinciri daha fazlasıyla ortaya çıkmıştır, annenin de ihmali ortaya çıkmıştır. Bu ihmaller zincirinde bu tahliye kararı hukuk skandalıdır. Biz yarın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek bu karara itiraz edeceğiz ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden Peyman Pınar Mersinli'nin tutuklanmasını talep edeceğiz."

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Mahkeme, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş saldırısında anne tahliye edildi, aileler karara tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 04:24:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş saldırısında anne tahliye edildi, aileler karara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement