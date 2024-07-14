Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

14.07.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Milli Beka Hareketi İl Başkanlığınca Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, darbe girişimde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, ???????İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşu ile başlayan programda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarihte eşi olmayan bir destan yazdığını söyledi.

Şahin, "Hakan Fidan ağabeyimize ve Zekai Aksakallı paşamıza selam ediyor, Ömer Halisdemir ağabeyimizin, şehidimizin de mekanının cennet olması için Cenabıallaha dua ediyor ve şehadetinin kabul olmasını dua ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın dik duruşuyla bu ihanet şebekesinin temizlendiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bunlar, gerek siyasi partilerin içinde gerek STK'lerin içinde gerekse de maalesef kamu kurum ve kuruluşlarının içindedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çok güzel bir paylaşımda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden ihraç ettiğimiz subay sayısının yüzde 81 olduğunu ilan etti. Şu tehlikeye bakar mısınız? Ülkemizin, milletimizin üzerine bomba atan, bu toprakları bölmek isteyen ve milli irademizi gasbetmeye çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde yüzde 81 oranında konuşlanmışlar. Çok kuvvetli bir iradeyle, Cumhur İttifakı duruşuyla bu ihanet şebekesi temizlenmiş, vatanın ve milletin yiğit çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını giyerek bu topraklarda hizmete başlamıştır."

Şahin, Türk milletinin asil kanında mevcut olan gücü ve imanıyla bu hıyanetin bertaraf edildiğini söyledi.

Ülkede karışıklık çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyecekleri belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bakın değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'un önemli duruşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün maskesini takıp evlerine saklanan ama 15 Temmuz'dan sonra meydanlara inerek 'biz Atatürkçüyüz, vatancıyız, milliyetçiyiz' diyerek insanlarımızın sinir uçlarıyla oynayan bazı odaklarla karşı karşıyayız. Herkese sorarım, milli vicdanlara sorarım, Türkiye Cumhuriyeti için yanıp tutuşan vatan evlatlarına sorarım. Atatürk hangi cepheden kaçtı? Atatürk yedi düvelle mücadele etmedi mi? Atatürk'ün silah arkadaşları hangi cepheden kaçtılar, evlerine kapandılar, Atatürk'ün maskesini takıp? Ülkemizin içinde karışıklık çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve vermemeliyiz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 21:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement