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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

- KAHRAMANMARAŞ – Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.