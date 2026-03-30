Kahramanmaraş'ta Altın Dolandırıcılığı Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen altın dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, ayarı düşürülmüş farklı ebatlarda 977 altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş altın sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakaladı.

Aramada ayarı düşürülmüş sahte mühürlü olduğu değerlendirilen 206 tam, 97 yarım, 479 çeyrek altın ile 168 çeyrek Reşat, 17 yarım Reşat, 10 tam Reşat altın ile çeyrek, yarım ve tam altın basımında kullanılan 3 kalıp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.