Kahramanmaraş'ta Bahar Yağmurlarıyla Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Bahar Yağmurlarıyla Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı

Kahramanmaraş'ta bahar yağmurlarıyla birlikte 8 barajda doluluk oranı ortalama yüzde 76,6 oldu. Barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre arttığı belirtilirken, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, su sıkıntısı yaşanmayacağını ancak vatandaşların su israfına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

14.06.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bahar yağmurlarıyla birlikte 8 barajda doluluk oranı ortalama yüzde 76,6 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 4 milyar 375 milyon 700 bin metreküp depolama hacmine sahip; Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Kartalkaya, Sarıgüzel, Adatepe, Kandil ve Ayvalı barajlarındaki toplam su miktarı, bahar yağışlarıyla 3 milyar 665 milyon 960 bin metreküp ölçüldü.

8 barajda geçen yıl mayıs ayında yüzde 70,4 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 76,6 olarak tespit edildi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta bahar dönemindeki yağışların olumlu yansımalarını barajlarda gördüklerini söyledi.

Barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici olduğunu dile getiren Doğru, bölge müdürlüğü olarak kentte 810 bin dekar alanı suladıklarını, Ayvalı Barajı'ndan ise içme suyu sağladıklarını vurguladı.

Doğru, bölge açısından önemli bir yere sahip olan Kılavuzlu Barajı ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçeleriyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki tarım arazilerinin sulandığını, bunun yanında da Hatay'daki tarım arazilerini sulamak için Tahtaköprü Barajı'na da su takviyesi yaparak destek sağlandığını dile getirdi.

Bu yıl öne çıkan 8 barajdaki doluluk oranının yüzde 76'yı aştığına işaret eden Doğru, "Bu sene bahar yağışları oldukça iyiydi. Barajlarımızda da yüzde 76'nın üzerinde bir doluluk var. Bu yaz üzerinde özellikle bir su sıkıntısı beklemiyoruz ama yine çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın içme suyu ve sulama suyu israfında biraz daha dikkat etmeleri noktasında uyarıda bulunmakta fayda görüyorum." diye konuştu.

Doğru, kentin yer üstü ve yer altı su potansiyelinin toplam 7 milyar 400 milyon metreküp civarında olduğunu; bu kaynağın sulama, enerji ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Barajların 30 Mayıs 2023-30 Mayıs 2024 dönemi doluluk oranları şöyle:

Rezervuar adı

İL

31.05.2023 Hacim (milyon m3)

31.05.2023 Doluluk Oranı %

31.05.2024 Hacim (milyon m3)

31.05.2024 Doluluk Oranı %

MENZELET

KAHRAMANMARAŞ

1767,52

90

1791,75

91

KILAVUZLU

KAHRAMANMARAŞ

74,61

95

77,83

99

SIR

KAHRAMANMARAŞ

963

89

867,59

80

KARTALKAYA

KAHRAMANMARAŞ

50,31

30

145,53

87

SARIGÜZEL

KAHRAMANMARAŞ

50,99

84

50,71

84

ADATEPE

KAHRAMANMARAŞ

367,08

73

381,61

76

KANDİL

KAHRAMANMARAŞ

382,79

87

336,85

77

AYVALI

KAHRAMANMARAŞ

10,98

15

14,07

19

TOPLAM/ORTALAMA

3667,30

70,44

3665,96

76,6

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Bahar Yağmurlarıyla Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
18:56 Sinan Ateş cinayeti failinin savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı: Onlarla aynı safta durmayın Sinan Ateş cinayeti failinin savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı: Onlarla aynı safta durmayın
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:15:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Bahar Yağmurlarıyla Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement