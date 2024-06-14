Kahramanmaraş'ta Bahar Yağmurlarıyla Barajlardaki Doluluk Oranı Arttı

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Kahramanmaraş'ta bahar yağmurlarıyla birlikte 8 barajda doluluk oranı ortalama yüzde 76,6 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 4 milyar 375 milyon 700 bin metreküp depolama hacmine sahip; Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Kartalkaya, Sarıgüzel, Adatepe, Kandil ve Ayvalı barajlarındaki toplam su miktarı, bahar yağışlarıyla 3 milyar 665 milyon 960 bin metreküp ölçüldü.

8 barajda geçen yıl mayıs ayında yüzde 70,4 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 76,6 olarak tespit edildi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta bahar dönemindeki yağışların olumlu yansımalarını barajlarda gördüklerini söyledi.

Barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici olduğunu dile getiren Doğru, bölge müdürlüğü olarak kentte 810 bin dekar alanı suladıklarını, Ayvalı Barajı'ndan ise içme suyu sağladıklarını vurguladı.

Doğru, bölge açısından önemli bir yere sahip olan Kılavuzlu Barajı ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçeleriyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki tarım arazilerinin sulandığını, bunun yanında da Hatay'daki tarım arazilerini sulamak için Tahtaköprü Barajı'na da su takviyesi yaparak destek sağlandığını dile getirdi.

Bu yıl öne çıkan 8 barajdaki doluluk oranının yüzde 76'yı aştığına işaret eden Doğru, "Bu sene bahar yağışları oldukça iyiydi. Barajlarımızda da yüzde 76'nın üzerinde bir doluluk var. Bu yaz üzerinde özellikle bir su sıkıntısı beklemiyoruz ama yine çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın içme suyu ve sulama suyu israfında biraz daha dikkat etmeleri noktasında uyarıda bulunmakta fayda görüyorum." diye konuştu.

Doğru, kentin yer üstü ve yer altı su potansiyelinin toplam 7 milyar 400 milyon metreküp civarında olduğunu; bu kaynağın sulama, enerji ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Barajların 30 Mayıs 2023-30 Mayıs 2024 dönemi doluluk oranları şöyle:

Rezervuar adı İL 31.05.2023 Hacim (milyon m3) 31.05.2023 Doluluk Oranı % 31.05.2024 Hacim (milyon m3) 31.05.2024 Doluluk Oranı % MENZELET KAHRAMANMARAŞ 1767,52 90 1791,75 91 KILAVUZLU KAHRAMANMARAŞ 74,61 95 77,83 99 SIR KAHRAMANMARAŞ 963 89 867,59 80 KARTALKAYA KAHRAMANMARAŞ 50,31 30 145,53 87 SARIGÜZEL KAHRAMANMARAŞ 50,99 84 50,71 84 ADATEPE KAHRAMANMARAŞ 367,08 73 381,61 76 KANDİL KAHRAMANMARAŞ 382,79 87 336,85 77 AYVALI KAHRAMANMARAŞ 10,98 15 14,07 19 TOPLAM/ORTALAMA 3667,30 70,44 3665,96 76,6

Kaynak: AA