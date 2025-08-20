Kahramanmaraş'ta Deprem Davası: 17 Kamu Görevlisine Cezası İstendi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Deprem Davası: 17 Kamu Görevlisine Cezası İstendi

20.08.2025 14:09
Kahramanmaraş'taki depremde 112 kişinin ölümüne neden olan Arıkan Sitesi'nin yıkımında 17 kamu görevlisi hakkında dava açıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 112 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 2'si dönemin belediye başkan yardımcısı, 17 kamu görevlisi hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı'ndaki Arıkan Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam ederken, kamu görevlileriyle ilgili başlatılan soruşturma da tamamlandı. Soruşturma sonunda dönemin belediye başkan yardımcıları Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli ile Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı kontrol birimlerinde görevli; sitenin gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Fahri Y., Alaittin D., Hacı Mehmet G., Zeynel Abidin Ş., Osman Yaşar D., Cengiz Ş., Melike Ö., Emre A., Sultan D., Mehmet D., Mehmet Enver E., Esra Yaşmun Y., Ahmet T., Hülya Ç. ve Çetin H. hakkında ana davanın görüldüğü Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın iddianamesinde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya 17 kamu görevlisinin Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır"

Kaynak: DHA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
12:37
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var
Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
