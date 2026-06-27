Kahramanmaraş'ta Deprem Davası - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Deprem Davası

Kahramanmaraş\'ta Deprem Davası
27.06.2026 18:18
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Bad-ı Saba Konutları'nın yıkımıyla ilgili iki kamu görevlisine 22 yıl 6 ay hapis cezası istemi.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 2 kamu görevlisi hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güneşevler Mahallesi'ndeki Bad-ı Saba Konutları'nın A ve C bloklarının 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılmasına ilişkin kamu görevli hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda binanın yapıldığı dönemde zemin etüt raporlarını onaylayan, yeni yapı ruhsatını düzenleyen, Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili A.Ö ve İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı S.B. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede A.Ö. ve S.B.'nin görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, yüklenmiş oldukları iş kanununda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, Türkiye'nin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği ancak bu durumu öngördükleri halde yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri belirtildi.

ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

İddianame, 42 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar müteahhidin kardeşi ve ortağı İ.A., mimari proje müellifi H.K., şantiye şefleri Ö.F.T., A.E.Ç., zemin etüt raporu müellifi L.V., yapı denetim firması yetkilisi A.F.T.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, inceleme sonunda iddianameyi kabul edip, davayı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

A,Ö. ile S.B. 30 Haziran'da diğer 10 sanıkla birlikte hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Deprem Davası - Son Dakika

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