Kahramanmaraş'ta deprem mağdurları adalet nöbetine başladı

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(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi'nde yakınlarını yitiren aileler, basın açıklaması yaparak adalet nöbeti başlattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan sitenin önünde yaşamını yitiren 44 yurttaş için adalet nöbeti başlattı. Aileler adına basın açıklaması yapan Tuğba Erdemoğlu, davaya ve adalet nöbetlerine ilişkin şunları söyledi:

"16 ay geçmesine rağmen hala kamu personelinin dosyalara dahil edilmemesi biz aileleri derinden üzüyor"

"Burası kentsel dönüşümden yapılan 5 yıllık bir binaydı ama depremin 8. saniyesinde yerle bir oldu, kimseye yaşam alanı bırakmadı. Burası kentsel dönüşümden yapıldı ve Dulkadiroğlu Belediyesi'ne sadece 400 metre mesafedeydi ama ne yazık ki ne belediye tarafından ne de yapı denetim firması tarafından 3.5 katı kaçak yapılan bu yapıya hiçbir şekilde müdahale edilmedi, denetimi yapılmadı ve göz göre göre 44 kişinin ölümüne sebep oldu. 16 ay geçmesine rağmen hala kamu personelinin dosyalara dahil edilmemesi biz aileleri derinden üzüyor.

"Bilirkişi raporlarının yetkin bir üniversiteden özenli bir şekilde gelmesini talep ediyoruz"

Adalet ve İçişleri bakanlıklarına buradan seslenmek istiyorum. 16 ay geçmesine rağmen kaçak yapıya göz yuman kamu personeli neden hala soruşturmalara dahil edilmedi? Burası 5 yıllık bir binaydı, taksirle yargılanıyorlar. Adalet Bakanlığı'nın daha duyarlı ve titiz davranması gerek ve davaların caydırıcı olması için olası kastla yargılanmaları gerekiyor. Özellikle bilirkişi raporlarımız eksik ve yetersiz geliyor. Üniversiteler bilirkişi raporlarını kabul etmiyor. Bilirkişi raporlarının yetkin bir üniversiteden özenli bir şekilde gelmesini talep ediyoruz. Biz adalet istiyoruz ve 9 Temmuz'da davamızın 4. duruşması olacak. Umuyoruz ki olası kastla bir yargılama çıkacak. 9 Temmuz'a kadar adalet mücadelesi vereceğiz."