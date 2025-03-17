Kahramanmaraş'ta Depremde İhmal Davası: 5 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Depremde İhmal Davası: 5 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un inşasında ihmal gösteren 5 kamu görevlisi hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

17.03.2025 11:02  Güncelleme: 12:05
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılması sonucu 99 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı. "Şüphelilerin görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı yapı projelerine uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu" belirtilen iddianame, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 bloğu yıkılan Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi hayatını kaybetti.

99 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok davasında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın inşasında sorumluluğu olan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hülya Çelik, Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında soruşturma izni talep etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, dosya kapsamında 5 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırladığı iddianameyi, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu, mahkeme iddianameyi kabul etti.

"Mevzuata aykırı yapı projeleri ile yapıya uygunluk kararları verdikleri tespit edilmiştir"

İddianamede, şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtilmiş, ancak nihai bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hülya Çelik, Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken'in, "yapının inşa edildiği dönemde gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapmadıkları ve mevzuata aykırı yapı projeleri ile yapıya uygunluk kararları verdikleri" ifade edildi. Bu sebeple, şüphelilerin binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu değerlendirildi.

İddianamede, 527 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, "taksirle işlenen fiileri" düzenleyen 22/3. maddesi gereğince, şüphelilerin "bilinçli taksirle hareket ettikleri" vurgulandı. Yargıtay'ın ilgili kararıyla da desteklenen iddianamede, "Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşılmıştır" denildi.

Kamu görevlileri, 21 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Depremde İhmal Davası: 5 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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