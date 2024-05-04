Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkan yaşlı adama yardım eden itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkan yaşlı adama yardım eden itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi toprağa verildi

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkan yaşlı adama yardım eden itfaiye eri Kürşat Aydın\'ın cenazesi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan Mis Apartmanı'nın enkazından çıkardıkları yaşlı adama yardım eden ve evinde ölü bulunan itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde defnedildi. Aydın için Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve ardından Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde de tören gerçekleştirildi. Cenazeye Aydın'ın ailesi, yakınları, belediye başkanları, garnizon komutanı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aydın'ın cenazesi Muşruf köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

04.05.2024 16:47
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Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Mis Apartmanı'nın enkazından çıkardıkları yaşlı adama yalın ayak olduğunu görünce kendi botlarını giydirmesiyle tanınan ve evinde ölü bulunan itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden 43 yaşındaki Aydın, dün banyoda eşi tarafından hareketsiz bulunmuş, eve gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede Aydın'ın öldüğü belirlenmişti.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Kürşat Aydın için öğle vakti Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın için Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde de tören gerçekleştirildi.
Törene Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kargı, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ı talihsiz bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Aydın'ın cenazesi daha sonra Muşruf köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkan yaşlı adama yardım eden itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkan yaşlı adama yardım eden itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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