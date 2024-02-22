Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çiftler için toplu düğün yapılacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çiftler için toplu düğün yapılacak

Kahramanmaraş\'ta depremden etkilenen çiftler için toplu düğün yapılacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak, çiftlere çeyiz desteği verilecek. Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülüklerince organize edilen, 'Kahramanmaraş'ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

22.02.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak, çiftlere çeyiz desteği verilecek.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülüklerince organize edilen, "Kahramanmaraş'ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge, bir oteldeki basın toplantısında, projenin hem Konya, hem Kahramanmaraş hem de insanlığın faydasına olacağını söyledi.

Deprem felaketine maruz kalan illerdeki ekonomik şartlar göz önüne alındığında, toplu düğün organizasyonlarının çok önemli olduğunu ifade eden Öge, "Kahramanmaraş'ta, depremde hayalleri yıkılan, umutları sönen gençlerimize inşallah umut ve heyecan olacağız. Buradaki 100 nişanlı çiftimize yapılacak toplu düğün töreninin müjdesini vermek istiyorum." diye konuştu.

Öge, toplu düğün organizasyonunun, Ramazan Bayramı'ndan sonra belirlenecek bir tarihte Kahramanmaraş'ta gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin ise Kahramanmaraş'taki çiftlerin enkaz altında kalan hayallerini hep birlikte çıkarmaya çalışacaklarını, destek veren paydaşlarla bu sıkıntıların üstesinden geleceklerini belirtti.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da projeye destek veren herkese teşekkür ederek, "6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından milletçe bu felaketin üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. Bu proje de Kahramanmaraş için bir doping ve motivasyon olacaktır. Devletlerin, güçlü ailelerden oluşacağı fikriyle, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Programa, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran da katıldı.

Kaynak: AA

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