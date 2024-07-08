Kahramanmaraş'ta Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Cengiztopel Mahallesi'nde, Aydın Tongün'ün yaşadığı iki katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndüren ekipler, evin enkazında yaptıkları incelemede Tongün'ün cesedini buldu.

Tongün'ün cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.