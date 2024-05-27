Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek İçin Fetih Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek İçin Fetih Yürüyüşü Düzenlendi

Kahramanmaraş\'ta Filistin\'e Destek İçin Fetih Yürüyüşü Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek için "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi.

27.05.2024 19:58
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Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek için "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, vatandaşlar Mahmut Esad Coşan Camisi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca tekbir getiren vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kır, 8 aydır Gazze'de soykırım yapan İsrail rejiminin dün gece bir caniliğe imza attığını ve naylon kumaştan yapılan çadırlara 8 ton bomba atarak yüzlerce masum Filistinliyi yakarak şehit ettiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğuna dikkati çeken Kır, şunları kaydetti:

"İyice zıvanadan çıkan siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'nin Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah ve güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Katılımcılar, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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