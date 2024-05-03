Kahramanmaraş'ta Güvenç Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler 'adalet' istedi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Güvenç Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler 'adalet' istedi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ilk saniyelerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın ilk duruşması bugün yapılacak. Duruşma öncesinde apartmanda yakınlarını kaybeden vatandaşlar, adliye önünde basın açıklaması yaparak 'adalet' çağrısı yaptı.

03.05.2024 00:32  Güncelleme: 00:38
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Kahramanmaraş'ta Güvenç Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler 'adalet' istedi

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın ilk duruşması bugün görülüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ilk saniyelerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın ilk duruşması bugün yapılacak. Duruşma öncesinde apartmanda yakınlarını kaybeden vatandaşlar, adliye önünde basın açıklaması yaparak 'adalet' çağrısı yaptı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin henüz ilk saniyelerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın ilk duruşması bugün Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülüyor. Duruşma öncesinde Güvenç Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, adliye binası önüne gelerek basın açıklamasında bulundu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sorumluların gerekli cezaları almaları gerektiğini vurguladı.

"Ölene kadar mücadele edeceğim"

Depremde annesini ve kardeşlerini kaybeden Emine Biçici, "Annemi ve 3 kardeşimi toprağa verdim, daha ilk duruşmamızı yapacağız. Adalet daha sağlanmadı, ne zaman sağlanır bilmiyorum, dilerim ki ben ölmeden görürüm adaletin sağlandığını. Kalabalık olmadığımız için Kahramanmaraş halkından destek istedik ve maalesef bir kişiyi getirebildik. Biz şehir olarak yalnız kaldık, akrabalarımız yalnız bıraktı. Acıyı sadece çekenler bilir, ateş düştüğü yeri yaktı, maalesef ki hepimiz yaralıyız. Bundan sonra her önüne gelen ev yapmasın, yıkıldığı an ortaya çıktı her şeyin çürük yapıldığı. Ben kardeşlerim için annem için ölene kadar mücadele edeceğim. Adaletimiz er ya da geç sağlanacaktır, bunun için de halktan destek bekliyoruz" dedi.

"Bizler geniş ailelerdik ama şimdi bir avuç kaldık"

Bir diğer vatandaş Merve Aksu da, "Gözünüzü kapatıp 5 saniye yaşadığınız yerin yerle bir olduğunu düşünün ve ailenizi yataklarında ezilmiş şekilde aldığınızı hayal edin. Biz bu hayalleri yaklaşık 1 buçuk senedir yaşıyoruz ve biz orada 6 Şubat'ta kaldık. Bizler geniş ailelerdik ama şimdi bir avuç kaldık. Eskişehir'den geliyorum buraya artık burada yaşayacağım çünkü davama sahip çıkmam gerekiyordu" diye konuştu.

"Bin 400 yaşam 4 saniyede yok oldu"

Yakınlarını kaybeden bir diğer vatandaş Tuğçe Demir ise, "Bugün burada Ebrar Sitesi ailelerinin davalarında gelmeyen adaleti kabul etmediğimizi ve vazgeçmeyeceğimizi vurgulamak için buradayız. Ebrar Sitesi'nde bin 400 yaşam 4 saniyede yok oldu. Evim dediğimiz Ebrar Sitelerinde en değerlilerimizi yapılan usulsüzlüklerle kurban verdik. Uygun olmayan bir zemini imara açan, zemine uygun bina yapmayan, denetleyen ve tüm bu olmazlara rağmen ruhsat veren ve imzası bulunan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Adil ve etkin bir yargı süreci talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Davanın Avukatı Mustafa Yıldız ise şunları dile getirdi:

"Güvenç Apartmanı'nda toplam 97 kişi ölmüştür. Dosyanın içerisinde mali hesap ve aynı şekilde statik hesap raporu bulunmamaktadır. Kat izni verilenden daha fazla çıkıp, 11 kat olarak dikilmiştir. Dosyamızda şu an tutuklu bulunmamaktadır ve bugün tekrardan tutukluluk talep edeceğiz."

Kaynak: İHA

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