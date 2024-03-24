Kahramanmaraş\'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede çevredeki bazı konteynerlere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye daire başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ünlüer, "Yangında şu ana kadar bir can kaybı yok çok şükür. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü kontrol altında. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır." diye konuştu.