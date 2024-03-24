Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Kahramanmaraş\'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki bazı konteynerlere de sıçradı. İşçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangından etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vali Mükerrem Ünlüer, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını ifade etti.

24.03.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede çevredeki bazı konteynerlere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye daire başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ünlüer, "Yangında şu ana kadar bir can kaybı yok çok şükür. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü kontrol altında. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
20:50 Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?
20:11 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın takas teklifine yanıt Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt
18:21 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
18:13 Rusya’da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova’ya getirildi Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
21:48 “Kim Milyoner Olmak İster“de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı "Kim Milyoner Olmak İster?"de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı
19:19 Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı
18:27 Tokat’ta çocuk istismarcısına gözaltı Tokat'ta çocuk istismarcısına gözaltı
18:05 Ermenistan’ın başkenti Erivan’da karakola el bombalı saldırı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karakola el bombalı saldırı
17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 22:56:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement