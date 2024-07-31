Kahramanmaraş'ta İsmail Haniye ve Gazzeli şehitler için eller semaya kalktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta İsmail Haniye ve Gazzeli şehitler için eller semaya kalktı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta Gazzeli şehitler ve Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kahramanmaraş Platformu ve sivil toplum kuruluşları İsrail'i lanetlerken, tüm şehitler için dua etti.

31.07.2024 20:42
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Kahramanmaraş'ta İsmail Haniye ve Gazzeli şehitler için eller semaya kalktı

KAHRAMANMARAŞ - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta Gazzeli şehitler ve Haniye için eller semaya kalktı.

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınma kararı alındı ancak Kahramanmaraş müftülüğünden yapılan açıklamada, şehit Heniye'nin henüz, gerçekte cenaze namazının kılınmadığından dolayı gıyabi cenaze namazının Cuma kılınacağı ifade edildi.

Gıyabi cenaze namazı için Abdülhamit Ha Camiinde bir araya gelen Kahramanmaraş Platformu ve sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında İsrail lanetlenirken, tüm şehitler için dua yapıldı.

Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Sivil Toplum kuruluşları adına basın açıklamasını, Yusuf Bülbül, "Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun. Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum mazlum şehidin kanı 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veyl olsun" dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, Kahramanmaraş, İsrail, Güncel, Son Dakika

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