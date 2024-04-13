Kahramanmaraş\'ta Kadın Çarık ve Yemeni Ustası

Kahramanmaraş'ta yemeni ve çarığa kadın eli değdi
Çarık ve yemeni ustası kadın, dede ve baba mesleğini 30 yıldır sürdürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çarık ve yemeni ustası kadın, 30 yıldır dede ve baba mesleğine devam ettiriyor.
Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalıçarşı'da çarık imalatçısı olan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiğdem Kopar, Kahramanmaraş'ın tescilli ürünü olan çarık ve yemeni mesleğini yıllardır devam ettiriyor.
"Bu meslek dedemin babamın mesleği"
Yıllardır çarık modellerini büyük bir hevesle yapmaya çalıştığını ifade eden Kopar, "Bu mesleği yaklaşık olarak 11-12 yaşından bu yana öğrenmeye çalıştım. 25 -30 yıldır ise aktif olarak bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Bu meslek dedemin babamın mesleği. Ben 4. kuşağım. Kardeşlerim, abim, eşim ve ben dedemin, babamın mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz. Osmanlı'dan bu yana gelen bu çarıklar, Kahramanmaraş'ta tescilli. Kahramanmaraş'a ait ürünler. Doğal deri olması, el yapımı olması, Osmanlı'dan bu yana giyinmiş olması, tabii bunun hikayesi çok geniş. Renklerin önemi var, modellerin anlamı var. Yıllardan bu yana gelen bu çarık modellerini sürdürmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
"Bayan çarıkçı olarak ilk görenler şaşırıyor"
Çiğdem Kopar, Tarihi Kapalıçarşı'da hizmet verdiklerini söyleyerek, "Bayan çarıkçı olarak ilk görenler şaşırıyor. Ama artık belli bir müşteriye sahibiz. Müşterilerimiz artık bizi tanıyorlar, biliyorlar. Bayan eli değdiği için daha zarif ve ince dokunuşlar olduğu için daha çok ilgi görüyor. Çocukluğumdan beri bu işle uğraştığım için benim için normal bir el işi, el sanatı gibi. Yaz geldi ve çarık 6-7 ay giyilebilen bir ürün. Tabii bu ürünlerin yaz kış modelleri var. Yazın ayağı terletmediği için koku yapmaz. ve çorapsız da giyilebildiği için, yazın çarık çok tercih ediliyor. Fiyatlarımız ise orijinal deri ve el emeği olmasına göre kendi imalatımızı yaptığımız için bayağı bir fiyatın altında satıyoruz. Yaklaşık olarak 700-900 TL arasında satıyoruz" dedi.
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