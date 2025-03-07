Kahramanmaraş'ta Modern Köy Evleri Yapılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Modern Köy Evleri Yapılıyor

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6 Şubat depremi sonrası Güzelyurt köyünde 195 modern ev tamamlandı, depremzedeler için hazır.

07.03.2025 09:39
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Depremden sonra köyler yeniden kuruluyor, modern evler dikkat çekiyor

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta binlerce bina yeniden yapılırken, köy evleri de hızla tamamlanarak ortaya modern bir görüntü çıkıyor

Büyükşehir olduğu için mahalle olarak geçen Güzelyurt köyünde tamamlanan çevre düzenlemesi gerçekleştirilen 195 köy evi sahiplerini bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta binlerce bina yeniden yapılırken, köy evleri de hızla tamamlanarak ortaya modern bir görüntü çıkıyor. Büyükşehir olduğu için mahalle olarak geçen Güzelyurt köyünde tamamlanan çevre düzenlemesi gerçekleştirilen 195 köy evi sahiplerini bekliyor.

Türkiye'yi yasa boğan, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce yaralının olduğu 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde olduğu gibi afetin merkezi Kahramanmaraş'ta da çalışmalar devam ediyor. Yaraların sarılması için bir taraftan sosyal destekler sunulurken, bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ marifetiyle sıcak yuvalar yapılıyor. Afetin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezinde eş zamanlı olarak yatay mimariyle yeni konutlar ve iş yerleri yapılırken, köy evleri de hızla tamamlanıyor.

Köy adeta yeniden kuruldu

Büyükşehir yasası nedeniyle mahalle ismini alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt köyü de adeta yeniden kuruldu. Depremzedeler için mahallede 195 köy evi yapıldı. Dron ile görüntülenen ve çevre düzenlenmesinin sürdüğü bölgede depremde evleri zarar gören vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. Geleneksel mimariyle modern yapı teknolojisinin buluştuğu evlerin, köy yaşamına uygun şekilde tasarlanması dikkat çekiyor. Geniş bahçeleri, sağlam yapıları ile inşa edilen yeni evlerin, bölge halkının güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebileceği sıcak bir ortam sunması bekleniyor.

Kuralar çekildi anahtarlar teslim edilecek

Bölgede çalışmaları takip eden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Yakup Uğur, "Mahallemizde şu anda 195 köy evimiz bitmek üzere yüzde 95 oranında bitti. Kuraları çekildi ve anahtarlar teslim edilecek. Çevre düzenlenmesi yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Evlerini teslim almayı bekleyen depremzedeler ise devletin kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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