Kahramanmaraş'ta Orman Yangını
Ahır Dağı'ndaki orman yangınına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta Ahır Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Ahır Dağı'nda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ediyor. (DHA
Kaynak: DHA
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