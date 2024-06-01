Kahramanmaraş'ta Sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Kahramanmaraş\'ta Sağlıkçılar İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Kahramanmaraş'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlıkçılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla sessizce yürüdü. Uzman Doktor Celaleddin Turgut, binlerce insanın şehit edildiğine, evlerin, hastanelerin bombalandığına dikkat çekerek, Gazze'nin sağlık ihtiyacının arttığını vurguladı.

01.06.2024 18:42
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Kahramanmaraş'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Ali Sezai Parkında toplanan sağlıkçılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne sessizce yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Uzman Doktor Celaleddin Turgut, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Sessiz Yürüyüş"le 29 haftadır Gazze için seslerini yükseltmeye devam ettikleri belirtti.

Binlerce insanın şehit edildiğine, evlerin, hastanelerin bombalandığına dikkati çeken Turgut, "Aylardır güvenli olduğu iddiasıyla insanların yönlendirildiği Refah, saldırı altında. İşgalci zalimler çadırlara sığınmış insanların üzerine bomba yağdırıyor. Her dakika önümüze bombalarla parçalanmış, yanmış çocuk cesetlerinin fotoğrafları düşüyor. Gidecek hiçbir yeri olmayan on binlerce mazlumun sesi arşı titretiyor." dedi.

Gazze'nin sağlık ihtiyacının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Gazze de 7 Ekim'den bu yana 15 bini çocuk 46 bin insan katledildi. 80 bini aşkın kişi yaralı ve sakat kaldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze de sağlık hizmeti durdu. 33 hastane, 55 sağlık tesisi saldırılarda kullanılmaz hale geldi. 160 sağlık tesisi, 130 ambulans hedef alınıp yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu. 310 sağlık personeli tutuklandı. Yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Bizler burada alçak İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Sağlıkçılar açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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