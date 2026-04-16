Kahramanmaraş'ta Saldırganın Otopsi Raporu Tamamlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki okula yönelik saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu tamamlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan Mersinli de hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırganın cesedi üzerinde yapılan muayene sonucu otopsi tutanağı hazırlandı.

Buna göre, Mersinli'nin cesedinin yaklaşık 179 santimetre boyunda ve 85-90 kilogram ağırlığında olduğu, vücudundaki ölü lekelerinin de vücut arka bası görmeyen alanlarda hafif şiddette oluştuğu aktarıldı.

Cesedin tamamının kuru halde ve çeşitli yerlerde kan bulaşlarının tespit edildiği belirtilen raporda, "Sağ uyluk orta posterolateralde kesici delici alet yarası olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde de ekimozların bulunduğu" belirlendi.

Mersinli'nin "sağ uyluk proksimal ve orta kısımlarda kas içerisinde kanamalar bulunduğu" belirtilen raporda, sağ uyluktaki kesici delici alet yaralanmasının kas içerisinde ilerleyerek "femoral arter ve femoral vende kesi oluşturup toplam yaklaşık 15-20 santimetre derinlikte kas içinde sonlandığı" kaydedildi.

Raporda, Mersinli'nin kesin ölüm sebebine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan ölü muayene ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin vücudunda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edilmiş olup, yaranın müstakilen öldürücü nitelikte olduğu, cilt, cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının keskin nitelikte olduğu, kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Olaylar, Otopsi, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:34:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.