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Kahramanmaraş'ta Suriyeli çocuğun nehirde kaybolması - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Suriyeli çocuğun nehirde kaybolması

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Suriyeli çocuğun arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışmalara yeniden başladı.

25.12.2023 - 09:59,  Güncelleme: 10:01
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KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'ne düşen, 14 yaşındaki Suriyeli çocuğu arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Suriye uyruklu 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Hasancık Mahallesi'ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında Ceyhan Nehri'ne düştü. Çocuklardan ikisi çevredekiler tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk ise akıntıya kapıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Botlarla nehirde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalara ara verdi. İtfaiye su altı arama kurtarma ve AFAD ekipleri, bu sabah saatlerinde çocuğu arama çalışmalarına yeniden başladı. İtfaiye dalgıçları su altından detaylı, AFAD ekipleri ise botla yüzeyden arama yapıyor.

Kahramanmaraş\'ta Suriyeli çocuğun nehirde kaybolması
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Suriyeli çocuğun nehirde kaybolması - Son Dakika
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