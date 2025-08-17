Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Maarif Mahallesi Batı Çevre Yolu Kahramanmaraş istikametinde ilerleyen, Y.C.T'nin kullandığı 46 ALD 384 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak takla attı.
Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?