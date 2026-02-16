Kahramanmaraş'ta Tarım Arazileri Sular Altında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Son günlerde etkili olan kar ve yağmur sonrası ilçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, AA muhabirine, son bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle Sağlık Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.

Üreticilerin zor durumda kaldığını anlatan Çiftçi, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Çiftçi Hasan Kocamaz da son yağışlarla birlikte buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm ekili arazisinin su altında kaldığını ifade ederek tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.