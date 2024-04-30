Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, kent genelinde radar hız denetimi yapıldı.
Denetimler sırasında hız sınırını aşarak radara düşen, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.
Ekipler, durdurdukları sürücüleri aşırı süratten uzak durmaları ve trafik kurallarına uyması konusunda uyardı.
Ayrıca denetimlerin farklı zamanlarda da devam edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?