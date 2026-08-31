Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 02 ADC 275 plakalı otomobil, kırsal Dönüklü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki S.Y. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.