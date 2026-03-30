Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
