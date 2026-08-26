Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 845 sentetik ecza hapı, 30 gram sentetik kannabinoid ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.