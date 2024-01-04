 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Barbaros Mahallesi'nde çıkan yangında Kazım Köse ve kızı Melike Köse hayatını kaybetti. Yangın sonucunda 5 kişi de dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş\'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 12:41
Abone Ol

KAHRAMANMARAŞ'ta, evde çıkan yangında Kazım Köse (31) ile kızı Melike Köse (7), hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin tek katlı müstakil evinde, saat 03.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale edip, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde, Kazım Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınanlardan Melike Köse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazım Köse'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Anne ve diğer 3 çocuğunun tedavisinin devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ölüm, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement