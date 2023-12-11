Kahramanmaraş\'ta Yaya Çarpışması: 1 Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Z.K.'ya, yolun karşısına geçmek isterken şehir merkezine giden Kadir A. yönetimindeki 61 HS 066 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçmekte olan bir doktor yaptı. Z.K., olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü Kadir A. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)