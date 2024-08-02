Kahramanmaraş'ta Yaz Kursu Öğrencileri Direkli Mağarası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yaz Kursu Öğrencileri Direkli Mağarası'nı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler, Direkli Mağarası kazı alanını ziyaret etti. Öğrenciler, kazı başkanından bilgi aldı ve eserleri inceledi. TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, projeyi desteklediklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Direkli Mağarası'nın önemine vurgu yaparak, geçmişten günümüze uzanan zengin mirasın geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

02.08.2024 18:27
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Kahramanmaraş'ta yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler, "Toplumsal Kültüre Katkı Projesi" kapsamında Direkli Mağarası kazı alanını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler, Onikişubat ilçesindeki 15 bin yıllık geçmişe sahip Direkli Mağarası Kazı Alanına getirildi.

Burada, Kazı Başkanı Doçent Doktor Merih Erek'ten işleyiş hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra elde edilen bazı eserleri inceledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bazı bölgelerin tarihlerinin yeni olmasına rağmen Direkli Mağarası'ndan daha fazla ön plana çıktığını belirtti.

Bölgenin hak ettiği ilgiyi görebilmesi adına hazırlanan "Toplumsal Kültüre Katkı Projesi"ni tam manasıyla desteklediklerine işaret eden Kirişci, "Kendi coğrafyamızı öğrenmeden kendi değerlerimizi bilmeden başka coğrafyaların değerlerini adeta hatmediyoruz. Bu bizi çok üzen, çok inciten bir şey. Ondan dolayı da özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu mekanı bir gösterelim. Burada yapılan kazı çalışmasını paylaşalım istedik." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Kahramanmaraş'ın eşsiz doğa ve tarihi miraslarından birine daha tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Direkli Mağarası'nın binlerce yıllık geçmişiyle sadece bölge tarihine değil, insanlık tarihine de ışık tutan önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Görgel, "Burada yapılan kazılar sadece arkeolojik açıdan değil aynı zamanda toplumsal kültürümüzün gelişimi açısından da büyük bir öneme sahip. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu zengin miras geleceğimize ışık tutmakta ve bize de önemli dersler vermekte." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ve kent protokolü katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yaz Kursu Öğrencileri Direkli Mağarası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yaz Kursu Öğrencileri Direkli Mağarası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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