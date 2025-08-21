Kahramanmaraş'ta Yeni Gıda Toptancılar Sitesi Yakında Tamamlanıyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Yeni Gıda Toptancılar Sitesi Yakında Tamamlanıyor

Kahramanmaraş\'ta Yeni Gıda Toptancılar Sitesi Yakında Tamamlanıyor
21.08.2025 11:24
Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören iş yerlerinin yerine inşa edilen site, ekim ayında tamamlanacak.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve zarar gören iş yerlerinin yerine inşa edilen Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yapımı süren 117 dükkandan tamamlanan 45'i, ağustos ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen projede toplam 23 blok yer alıyor.

Temeli 9 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından atılan sitede, dükkanlar bodrum, zemin ve iki katlı olacak şekilde 600 metrekare büyüklüğünde inşa edildi.

İş yerlerinde yürütülen inşa faaliyetleriyle esnafın yeniden ayağa kalkması ve Kahramanmaraş'ın ekonomik hayatına ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Tamamı ekimde tamamlanacak

TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, AA muhabirine, Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki çalışmaların tamamının ekim ayında tamamlanacağını söyledi.

Selvi, dükkanların bodrum, zemin ve iki kattan oluştuğunu, her birinin 600 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirtti.

Yıkılan iş yerlerinin yerine hak sahiplerine aynı metrekarede modern dükkanların verileceğini ifade eden Selvi, "Bakanımızın talimatlarıyla bu ay sonunda 45 dükkanımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İlde ticaretin canlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Toplam 117 dükkanımız var, bunları peyderpey tamamladıkça hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Teslimatların "yerinde dönüşüm" modeliyle yapıldığını vurgulayan Selvi, "Her hak sahibine yıkılan dükkanlarının yerine aynı metrekarede yeni dükkan teslim ediyoruz. Ağustos sonunda 45 dükkanımızı teslim ettikten sonra, eylül ve ekim aylarında da kalan bölümleri tamamlayacağız. Ekim sonunda 117 dükkanın tamamını vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yeni Gıda Toptancılar Sitesi Yakında Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Kahramanmaraş'ta Yeni Gıda Toptancılar Sitesi Yakında Tamamlanıyor
