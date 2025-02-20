Kahramanmaraş'ta Yeniden İnşa Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yeniden İnşa Hızla Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta depremler sonrası inşaat çalışmaları hız kazandı, dron görüntüleri umut veriyor.

20.02.2025 10:12
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Kahramanmaraş şehir merkezinde yeniden inşa süreci

Dron ile görüntülenen şehir merkezinde hummalı çalışma gözlemlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehir merkezinde inşaat çalışmaları hızla devam ederken şehir merkezinin son görüntüsü dron ile kaydedildi. Dron ile kaydedilen güncel görüntüler, şehrin değişen çehresini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından iki yıl geçti. Şehir merkezi, hummalı bir yeniden inşa sürecine sahne olurken, şehrin birçok noktası adeta birer inşaat sahasına dönüşmüş durumda. Yeni yapılan deprem konutları ise depremzedeler için umut ışığı oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezindeki birçok noktada çalışmalar sürüyor.

Özellikle Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Ebrar Sitesi gibi bölgelerde 4 binden fazla konut ve iş yeri inşaatı hızla devam ediyor.

Dron ile kaydedilen güncel görüntüler, şehrin değişen çehresini gözler önüne serdi. Hava çekimlerinde, özellikle şehir merkezinde devam eden inşaat alanları, yeni yapılan konutlar ve ticari alanlar net bir şekilde görülüyor.

Kahramanmaraş genelinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11 ilçenin merkez alanlarında yaklaşık 46 bin konut inşa edilmesi planlanırken il genelinde yaklaşık 70 bin konut yapılacak.

Bu çerçevede, il genelinde yaklaşık 30 bin konutun kurası çekilerek anahtar teslimleri de yapıldı.

Şantiye alanlarındaki projelerin büyük bir kısmı tamamlanma aşamasına geldi ve kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Dron çekimleri, bu bölgelerde devam eden çalışmaları tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 20.764 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Halen 25.772 konutun inşaatı devam ediyor. Yılsonuna kadar 11.501 yeni konutun daha teslim edilmesi planlanıyor.

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için yürütülen kapsamlı çalışmalar, Kahramanmaraş'ın geleceğe daha dirençli ve modern bir şekilde hazırlanmasını hedefliyor.

Gıyasettin Gönülçen, "Çok hızlı bir şekilde binalar yapılıyor ve binalar bitmek üzere çalışmalar en güzel şekilde tamamlanacak" dedi.

Ökkeş Mert, "Şehrimiz hızla ayağa kalkıyor, inşallah güzel günlere" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yeniden İnşa Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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