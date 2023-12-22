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Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışında mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışında mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan üç öğretmen, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğretmenler, güvenli bir şekilde okullarına ulaştırıldı.

Kahramanmaraş\'ta yoğun kar yağışında mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı
22.12.2023 - 14:11,
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan üç öğretmen jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Yolderesi İlk ve Ortaokulu'nda görevli üç öğretmen otomobille Doluca Mahallesi Çataloluk mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalmaları üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince kurtarılan öğretmenler, güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

Kaynak: AA
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