 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Kahramanmaraş\'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve diğer birçok bölgede görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli seyretti ve polis ile karayolları ekipleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

01.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:52
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı başta olmak üzere birçok bölgede yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyretti.

Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında ulaşımı sağlayan Doğu Çevre Yolu ve Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki Batı Çevre Yolunda sis etkisini daha da artırdı.

Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu. Sürücüler sis farlarını açarak ilerleyebildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Gaziantep, Trabzon, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement