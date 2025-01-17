Kahramanmaraş\'taki Deprem Davasında Dördüncü Duruşma Gerçekleşti

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı'nın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özlem Bayraktar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, enkaza dönen binada 29 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Kadir Atmaca, tutuksuz sanıklardan Hikmet Doğanay, Hakan Çirişoğlu, Mehmet Numan Aydoğan, Nevzat Bol, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Atmaca, mahkeme dosyasına giren ikinci bilirkişi raporuna itiraz etti. Atmaca, çeşitli hastalıklarının olduğunu ve günlük ilaç kullandığını öne sürdü. "Bu şartlarda cezaevinde bulunmam benim için zor" diyen Atmaca, adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Diğer sanıklarda önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Mahkemeden ara karar...

Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan geçen günlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girmişti. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkililerinin "asli kusurlu" olduğu, belediyenin proje denetimi ve uygulama denetçiliğinden sorumlu birimlerindeki yetkililerinin de "tali kusurlu" olduğu tespit edilmişti.