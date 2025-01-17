Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Dördüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Dördüncü Duruşma Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nın dördüncü duruşmasında sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi ve dosya yeni bir bilirkişi heyetine gönderildi. Duruşma 16 Mayıs'a erteledi.

17.01.2025 00:02  Güncelleme: 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı'nın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özlem Bayraktar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, enkaza dönen binada 29 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Kadir Atmaca, tutuksuz sanıklardan Hikmet Doğanay, Hakan Çirişoğlu, Mehmet Numan Aydoğan, Nevzat Bol, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Atmaca, mahkeme dosyasına giren ikinci bilirkişi raporuna itiraz etti. Atmaca, çeşitli hastalıklarının olduğunu ve günlük ilaç kullandığını öne sürdü. "Bu şartlarda cezaevinde bulunmam benim için zor" diyen Atmaca, adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Diğer sanıklarda önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Mahkemeden ara karar...

Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan geçen günlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girmişti. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkililerinin "asli kusurlu" olduğu, belediyenin proje denetimi ve uygulama denetçiliğinden sorumlu birimlerindeki yetkililerinin de "tali kusurlu" olduğu tespit edilmişti.

Kahramanmaraş\'taki Deprem Davasında Dördüncü Duruşma Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Dördüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında Dördüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.